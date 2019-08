Shkelma, shkopinj, sprajt me piper/ Protestë e dhunshme në Hong Kong

Ju sugjerojme

Të martën në mbrëmje, policia që merret me trazirat e dhunshme u përplas me protestuesit pro-demokracisë në aeroportin e Hong Kongut.



Kjo pjesë ishte mbajtur e bllokuar nga protestuaesit për 2 ditë, duke bërë që të gjitha fluturimet të anulohen.



Oficerët e armatosur me sprajt me piper dhe shkopinj gome, u përleshën me protestuesit që përdorën gjithçka gjenin, edhe karrocat për bagazhet e pasagjerëve.



Ekspertët ligjorë thonë se Presidenti kinez Xi Jinping mund të jetë duke i hapur rrugën përdorimit të ligjeve antiterroriste për të shtypur demonstratat.



Mes skenave kaotike, policia mori disa njerëz në një furgon policie.



Protestuesit e tërbuar në aeroport lidhën një njeri me kabëll dhe e rrahën pasi e akuzuan se ishte një agjent i fshehtë, por që në fakt ishte një reporter për gazetën ‘Global Times’.



