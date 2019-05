Shkëlqeu në tapetin portokalli të Eurovision, ja mesazhi i Jonidës

Ju sugjerojme

Këngëtarja Jonida Maliqi ka qenë e pranishme dje në ceremoninë e tapetit portokalli të kompeticionit më të rëndësishëm të muzikës evropiane, Eurovision. E teksa në të merrnin pjesë të gjithë pjesëmarrësit e edicionit të këtij viti, Jonida arriti me veshjen e saj të fitojë vëmendjen e të gjitha mediave në Tel Aviv dhe jo vetëm.

Fustanin e saj ngjyrë blu dhe me një rrip që kishte të gjitha ngjyrat e ylberit, Jonida e komentoi kështu: “Nëse jeta është blu mund të zgjedhësh një tjetër ngjyrë nga ylberi. Ne po shijojmë Eurovisionin, ne po e shijojmë jetën sepse jeta është si ylber.”

Më 16 maj, Maliqi do të përfaqësojë këtë vit Shqipërinë në Eurovision me këngën “Ktheju Tokës”, e cila deri më tani ka prodhuar një sërë reagimesh, si pozitive ashtu edhe negative. Ajo do të performojë në gjysmëfinalen e dytë dhe do të jetë e 14-ta në radhë.

