Shkencëtarët shpojnë akullin e Antarktidës, gjejnë krijesa të çuditshme…

Krijesa të çuditshme janë parë të banojnë në një liqen të mbuluar me akull, ujërat e të cilit nuk janë prekur asnjëherë nga njeriu.

Nuk është skenari i një filmi, por zbulimi i rëndësishëm i një grup shkencëtarësh që po bëjnë disa analiza në një zonë të humbur të Antarktidës.

Poshtë një kilometri akulli, shkencëtaret e projektit SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Açess) arritën përmes disa sondash në liqenin Mercer, i cili është zbuluar nga pajisjet vetëm në 2007-ën, por nuk ishte arritur kurrë më parë nga një sondë.

Follow us down the SALSA borehole as we go 3500 ft through the Antarctic Ice Sheet into Mercer Subglacial Lake. The UV collar at the top of the borehole irradiates sources of contamination. Once at the lake, we see the transition between the water and the bottom of the ice sheet. pic.twitter.com/af8Yoh8hCM

— Salsa Antarctica (@SalsaAntarctica) January 21, 2019