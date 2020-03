Shkencëtarja e njohur italiane: Pandemia e gjeti perëndimin të papërgatitur

Ju sugjerojme



Intervista e virologes Ilaria Capua, një ndër 50 shkencëtaret më të mira të "Scientific American", për "LE GRAND CONTINENT".





-Ju ishit një nga të parët, në një intervistë të lëshuar në janar, që tërhoqet vëmendjen për pasojat ekonomike dhe sociale që do shkaktojë koronavirusi. “Kjo do të jetë një epidemi që do të kushtojë shumë,” keni deklaruar ju. Tashmë duke supozuar se pandemia globale do të vinte, siç u konfirmua nga OBSH-ja një muaj më vonë, ju parashikuat rrezikun e karantinës së detyruar për një pjesë të madhe të popullsisë, të një bllokimi të shërbimeve thelbësore dhe një ndërprerje të zinxhirit të shpërndarjes së ushqimeve.

A ishte gjithçka e shkruar tashmë?









Përvoja e pandemive të mëparshme ishte e mjaftueshme për të imagjinuar këtë skenar. Sidoqoftë, këto janë fenomene që prekin një numër të tillë sferash, nga ato natyrore në ato shoqërore, me degëzime të panumërta, por që është thelbësore të kemi një qasje ndërdisiplinore. Këtë konkluzion e kam arritur përmes një eksperience profesionale atipike: së pari si virologe, më pas si parlamentare, dhe më në fund si drejtor i një qendre studimi ndërdisiplinore në Florida. Në librin tim “Shëndetësia rrethore”, saktësisht isha përqendruar në pabarazitë globale që i bëjnë më të mundshme skenarët e tillë. Në një farë kuptimi, të gjithë kemi pritur për këtë pandemi.

-Si i shpjegoni hezitimet dhe ndryshimet e vazhdueshme të strategjisë nga qeveritë?

Pandemia ka nxjerrë në dritën e diellit, pagatishmërinë absolute të qeverive perëndimore: këto janë situata në të cilat ne nuk mund të diskutojmë e të zihemi për çdo vendim, kemi nevojë për një zinxhir të qartë komandimi dhe kjo nuk do të thotë të miratojmë modelin kinez, por ta bëjmë sistemin tonë të funksionojë në mënyrë më efektive . Paniku në tregjet financiare ishte pasoja logjike.

-Problemi është ngadalësia e sistemit tonë?

Përkundrazi, kjo emergjencë zbuloi se shpejtësia është dobësia e vërtetë e sistemit. Përmes infrastrukturave të komunikimit ne kemi arritur të përshpejtojmë (dhe për këtë arsye të shndërrojmë në mënyrë cilësore) fenomenet që më parë morën me mijëra vite kohë. Mendoni për virusin e fruthit: nuk ishte asgjë më shumë se një mutacion i murtajës që iu transmetua qenies njerëzore kur filluam të zbusim lopën. Fruthi pushtoi botën duke ecur ngadalë. Mendoni për epideminë spanjolle, i cili u desh një shekull për t’u përhapur. Këtë herë, megjithatë, vetëm dy javë ishin të mjaftueshme. Një virus që ishte në mes të një pylli në Azi, papritmas u katapultua në qendër të vendit të ngjarjes, duke kaluar përmes një tregu ku ishin mbledhur kafshë nga zona shumë të ndryshme gjeografike. Ne jemi ata që krijuam ekosistemin e përsosur për të gjeneruar spontanisht armë biologjike natyrore.

Shkurt, infrastruktura e globalizmit funksionon si përsëritës i epidemisë, një përforcues i çdo rreziku minimal biologjik.

Në ciklin natyror normal, edhe sikur virusi të dilte nga pylli, ai do të përfundonte në një fshat me njëqind vetë dhe atje do të përfundonte ciklin e tij të jetës. Ne jemi duke përjetuar një fenomen epokal, domethënë përshpejtimin evolucionar të virusit. Teknologjia është shumë e shpejtë për atë që biologjia mund të thithë.

– Duke folur për përhapësit e epidemisë, këtu lind një pyetje edhe më e rëndë: roli që mund të kenë luajtur institucionet e kujdesit shëndetësor në përhapjen e virusit.

Përballë katastrofës që po zhvillohet aktualisht në Lombardi, me shkallët e saj të larta të ngjitjes dhe vdekshmërisë në krahasim me vendet e tjera, pyetja është: Çfarë po ndodh në Codogno, Bergamo, Brescia?

Në këtë fazë mund të bëjmë vetëm supozime. Unë besoj se ka faktorë, të cilët ne ende nuk i dimë, të cilat mund të favorizojnë përhapjen e shpejtë të virusit, ndoshta të lidhura me objektet spitalore. Ka shembuj të mëparshëm: virusi SARS 1 qarkullohei nëpërmes kanalit të ajrit të Hotelit M në Hong Kong. Sot duhet të verifikojmë se koronavirusi nuk ka hyrë në sistemet e ventilimit të ndërtesave të vjetra.

-Në Bergamo dhe Brescia, vdekshmëria gjithashtu duket plotësisht jashtë normës.

Edhe vdekshmëria mund të lidhet me disa faktorë që akoma duhen studiuar. Hipotezat e pafundme mund të bëhen me kritere epidemiologjike: karakteristikat demografike (mosha dhe gjinia), cilësia e ajrit, rezistenca ndaj antibiotikëve, zakonet e ngrënies, sjelljet … Duhet të gjendet një shpjegim.

-Po sikur të mos ndodhë?

Nëse Lombardia nuk do të ishte një rast i jashtëzakonshëm, nëse pas Milanit, me të njëjtën normë do të ndodhë edhe në Romë dhe Paris dhe Londër e të gjitha qytetet e tjera, atëherë do të na duhet të merremi me një katastrofë me përmasa gjigande, madje edhe më të mëdha se ato me të cilat po përballemi tani.

Për këtë duhet të kuptojmë se çfarë po ndodh.

-Ju keni insistuar vazhdimisht në nevojën për të studiuar raportet e patologëve për shkaqet e vdekjes.

Këtu hyjmë në konsiderata që kanë implikime të rëndësishme politike dhe gjeopolitike, por edhe ato afektive. Ne mendojmë për mënyrën e ndryshme në të cilën llogariten vdekjet midis Italisë dhe Gjermanisë: nga njëra anë, duke i atribuar listës së të vdekurve nga Coronavirus, çdo pacient që u testua pozitiv pavarësisht nga ndonjë patologji të mëparshme, nga ana tjetër duke bërë që patologjitë e tjera të shfaqen si shkak i drejtpërdrejtë i vdekjes . Në debatin publik italian duket se bërja e pyetjeve metodologjike përbën një mungesë respekti për viktimat.

Çdo vdekje është një tragjedi. Por ne po mundohemi të menaxhojmë një pandemi, domethënë për të shmangur vdekjet e tjera, dhe çdo vdekje paraqet informacion të vlefshëm. Pra, po, është e nevojshme të bëhet dallimi midis vdekjeve “nga” koronavirus ose “në shoqërim” me koronavirusin. Kjo polemikë mund të lindë dhe për këtë është shumë serioze. Ne duhet të bëjmë këto dallime sepse ato na ndihmojnë të testojmë hipoteza. Çfarë po ndodh në Lombardi, përsëris, duhet të sqarohet. Çështja e kritereve të raportimit të çështjeve është thelbësore: ne kemi nevojë për të dhëna të harmonizuara në nivel kombëtar, evropian, global. Përndryshe ecim në errësirë.

-Nëse provohet e besueshme se disa pacientë kanë kontraktuar virusin në spital, a mund të themi se frika nga virusi luajti një rol në përhapjen e saj?

Është një nga hipotezat që duhet marrë në konsideratë. Nëse do të kishte një nxitim për spitalet, kjo sigurisht që nuk e përmirësoi situatën. Për ca kohë tani, me qendrën time kërkimore, ne kemi punuar në ndikimin e mediave (dhe posaçërisht të lajmeve të rreme) në përhapjen e sëmundjeve. Ne ishim të interesuar për ethen e derrit Afrikan, i cili nëse do të përhapej nëpërmjet rrjetit industrial do të ishte një katastrofë ekonomike, dhe vëzhguam sesi debati në media ndikon në sjelljen e popullatës, duke prodhuar ndonjëherë efekte perverse. Një epidemi është një fenomen shoqëror, si dhe ai biologjik dhe duhet të pyesim veten se çfarë bëjnë mediat nga koronavirusi. Por kur lajmet e rreme për viruset e krijuara në disa laboratorë sekret ushtarak fillojnë të shfaqen, siç shihet në rrjet, ekziston akoma një problem tjetër: ai i delegjitimizimit të shkencëtarëve.

-Ju e njihni mirë këtë lloj fenomeni sepse i keni përjetuar ato personalisht, për shkak të një çështje mediatiko-gjyqësore që ju ka shtyrë të braktisni parlamentin dhe vendin. Duke lexuar elementët hetues të raportuar nga shtypi, pati një injorancë të frikshme për funksionimin e shkencës, të shpërndarë në një “komplot”.

Në fakt, unë përjetova në lëkurën time atë që ndodh kur drejtësia “nuk e kupton” shkencën. Ishte një dhimbje e madhe sepse më çoi të braktisja atë që ishte pasioni im fillestar dhe të filloja këtu në Florida. Por duke dashur të jemi optimistë, mund të shpresojmë që kriza që po përjetojmë, gjithashtu do ta ndryshojë këtë. Koronavirusi është një mjellmë e zezë që kërkon të shtrembërojë marrëdhëniet midis shkencës dhe shoqërisë, mënyrën e punës, mënyrën e komunikimit. Tani duhet të jemi gati për atë që do të vijë. Ndoshta do të ketë një afrim në shkencë, që është një nga gjërat për të cilat kam luftuar më shumë vitet e fundit në “One Helth Center”.

-Kjo krizë sapo ka filluar. A mund të themi tashmë nëse mund të reagonim ndryshe?

Mund të kishim mbërritur më të përgatitur por unë e sfidoj këdo që të thotë se e gjithë kjo mund të parashikohet në shtrirjen e saj. Ne jemi duke provuar një eksperiment të madh evolucionar. Por ne jemi akoma speciet shtazore në kabinë, ne nuk mund të kërkojmë që krimbi i tokës të vijë dhe të zgjidhë problemet tona. Nuk ka dyshim se për të gjitha këto, do t’i kemi shenja më shumë në ndërgjegje, sesa në trupa.

Përgatiti për Mapo: Aleks Martin Kapllaj