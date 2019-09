Ju sugjerojme

Prej dy ditësh, dy turistë belgë, Elisabeth Bries dhe Gaspard Henry kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre. Ata kanë qenë në theth prej datës 25 shtator, por nga data 27 ata nuk kanë komunikuar me familjarët e tyre, të cilët sot kanë kontaktuar me autoritetet belge dhe me ato shqiptare. Skuadra e kërkimit në zonën e Shkodrës ka nisur kërkimet për gjetjen e turistëve të humbur.



Etiketa: Elisabeth Bries