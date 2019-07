Shkodër/ Goditet grupi kriminal, arrestohen pesë shtetas

Ju sugjerojme

Janë arrestuar nga policia 5 shtetas shqiptarë në kuadër të finalizimit të operacionit të koduar “PREKALORI”. Sipas raportimit të policisë ky grup kriminal është kapur në flagrancë me 205 kg lëndë narkotike dhe pesë automjete që përdoreshin për transportin e kësaj lënde.

Në flagrance janë kapur shtetasit:

Z. K., 53 vjeç, banues në Malësi të Madhe, i dënuar më parë në Mal të Zi për trafik narkotikësh. (kryetar i grupit të strukturuar kriminal);

G. M., 31 vjeç, banues në Malësi të Madhe, i dënuar më parë për veprën penale “Dhënia e ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit shtetëror”. (bashkëpuntori kryesor i kryetarit të grupit);

K. M., 28 vjeç, banues në Malësi të Madhe (anëtar);

E. H., 29 vjeç, banues në Malësi e Madhe (anëtar);

Xh. D., 21 vjeç, banues në Malësi të Madhe (anëtar).

Arrestimi i shtetasve të mësipërm është kryer pasi në bashkëpunim me njëri – tjetrin po kryenin shkëmbimin e lëndës narkotike, me qëllim përfitimin.

Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër në ngarkim të shtetasve të mësipërm për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike” dhe “Veprimet që pengojnë zbulimin e të vërtetës” parashikuar nga nenet 238/2 dhe 301 të Kodit Penal.



Njoftimi i Policisë

Shkodër

