Shkodra/ Ademi: Mbledhje kriminale, ç’ka ndodhi sot do të zhbëhet

Voltana Ademi në një deklaratë për mediat menjëherë pas protestës dhe konstituimit të Këshillit të ri Bashkiak të Shkodrës tha se do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë dhe e gjithë ajo ç’ka ndodhi sot do të zhbëhet. “Të gjithë qytetarët vazhdojnë të na mbështesin dhe vazhdojnë të mbrojnë qëllimin. Askush nuk mundet të dalë mbi vulnetin e njerëzve. Ajo mbledhje farsë dhe kriminale ç’ka ndodhi sot në Shkodër do të zhbëhet.”-deklaroi Ademi.

Deklarata e Ademit

“Për të gjithë qytetarët e Shkodrës, për të gjithë mbështetësit tanë, drejtuesit politikë dhe deputetë, të cilët edhe sot në një ditë të vështirë vazhdojnë të mbrojnë qëllimin. Bashkia Shkodër është e qytetarëve. Të gjithë bashkë kemi detyrën dhe përgjegjësinë ta mbrojmë dhe ta duam vendin tonë dhe Shkodra më shumë se të gjithë e ka demonstruar sot. Votimet e 30 Qershorit një farsë për gjithë shqipërinë do të zhbëhen. Këto e thonë qytetarët, zonjat dhe zotnitë e Shkodrës. Sot ishte një mbledhje politike farsë dhe kriminale. Askush nuk mundet të dalë mbi vulnetin e njerëzve. Ajo ç’ka ndodhi sot në Shkodër do zhbëhet.”

