Shkodra/ Bardhi: Cirk i paligjshëm, s’do gëzojnë asnjë ditë

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazment Bardhi ka reaguar në lidhje me protestën e Shkodrës gjatë konstituimit të Këshillit të ri Bashkiak. Bardhi shprehet se nuk është një protestë politike por qytetare. Ndërsa për konstituimin e Këshillit Bashkiak nënvizon se: “Ajo që patë atje ishte një cirk i paligjshëm i një qeverie të paligjshme, që ka grabitur me krimin pushtetin qendror, sot tentoi të grabiste, po me krimin, pushtetin vendor. Në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë nuk kanë për ta gëzuar asnjë ditë.”-shprehet Bardhi.

Lexo edhe:

Etiketa: Gazment Bardhi