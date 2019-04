Shkodrës i heqin Drejtorinë Arsimore të Veriut, reagon ish-deputeti

Ju sugjerojme

Drejtoria Arsimore e Veriut nuk do të jetë më në Shkodër, por do të zhvendoset në Lezhë. Kështu së paku shkruan ish-deputeti demokrat i Shkodrës, Romeo Gurakuqi. Në një status në facebook ai thotë se kjo është një goditje për Shkodrën.



Romeo Gurakuqi në facebook:

Drejtoria Arsimore e Rajonit te Veriut nuk do te jete ne Shkoder.

Nje vendim qe pritej dhe ishte i paralajmeruar shume kohe me pare. Ministrja Nikolla nuk arriti ta zbatonte, por planin e la mbi tavolinen e zonjes Shahini dhe koha per ta vene ne jete u gjet tani, kur monizmi ka triumfuar pa maska ne qeverim dhe ligjberje.

Kendej e tutje vendimet per sistemin arsimor ne Shkoder dhe ne te gjithe Shqiperine e Veriut, do te merren ne nje drejtori me qender ne Lezhe.

Socialistet jane te paperkulun ne qendrimin e tyne ndaj Shkodres dhe gjithe sa ai qytet mbart per kujtesen shteterore, arsimin dhe kulturen kombetare.

Pa perjashtuar ndikimin e posacem te grupit socialist te deputeteve te Qarkut te Lezhes ne kupolen e pushtetit, vendimi i mesiperm eshte pjese e zhvendosjeve te ngjashme te institucioneve, te ndermarra nje pas nje, ne 6 vitet e qeverisjes se Edi Rames: kemi te bejme me ngushtim te lakut per elektoratin opozitar, heqje te investimeve, shkaterrim i klimes se biznesit, rrenim i rendit publik, shkaterrimi i institucioneve, hapja e rrugeve te emigrimit dhe heqja e cdo ndikimi te deritashem, qe ky qytet ka pase ne politikberjen dhe administrimin qendror.

E konsideroj nje perpjekje per te shkurajuar me tej bashkesine e sotme qytetare, qe po perpiqet te mbijetoje mes veshtiresish te panumerta, ne nji qytet dhe rajon te kthyem ne oaz te lulezimit te “ushtareve” te regresit.

Ne fakt, ne nje vend si i yni, ku vulgu eshte ngritur lart, ku rendi i puneve eshte permbyse dhe ku paraja blen gjithshka, cdo gja eshte e mundur, cdo veprimtari e programueme ne menyre percarese dhe persekutuese, mund te zeje vend.

Une i bej thirrje zonjes Ministre te Arsimit , te ndalet, ta rivleresoje dhe ta shfuqizoje kete akt te padenje dhe ta palogjikshem, qe dikush tinzisht ia ka vu para per ta ekzekutuar.

