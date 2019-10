“Shkoja për gallatë në Kuvend”/ Ndocaj flet për eksperiencën si deputet

Ju sugjerojme

Eduard Ndocaj ka folur së fundmi në “Dance With Me”, për eksperiencën e tij të mëparshme si deputet i Partisë Socialiste në Parlament.

Ai u shpreh për Alketa Vejsiun se emocione të vërteta ndjen si konkurrent në spektaklin e kërcimit. “Të enjten e parë kam ndjerë emocion në Parlament, pastaj shkonim për gallatë”-tha më tej Eduart Ndocaj, duke iu përgjigjur kështu pyetjes ngacmuese të moderatores, se cila sallë i duket më interesante.









“Unë them se duke shkuar drejt finales së “Dance With Me”, ti, Genti, mund të më ndihmosh bashkë me Eduartin. Sikur të shkojmë njëherë në Parlament t’i bëjmë ata politikanët që të vallëzojnë nuk do të ishte ide e keqe, se ata vetëm zihen, më mirë të vallëzojnë, është më konstruktive”-u shpreh Alketa fill pas Ndocajt.

