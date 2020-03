Shkon në 148 numri i personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi në Itali

Ju sugjerojme



Autoritetet italiane kanë publikuar sot të dhënat e fundit zyrtare mbi epideminë e koronavirusit. Numri i viktimave ka shkuar në 148, ndërsa deri më sot janë regjistruar 3858 raste personash të infektuar.

351 po kurohen në repartin e terapisë intesive. 1790 në struktura spitalore e 1165 në kushte shtëpie. Numri i personave të shëruar është 414.









Rajoni i Lombardisë mbetet përsëri territori më i prekur nga virusi me 2251 raste e 98 viktima, më pas vjen rajoni i Emilia Romagna me 698 persona të infektuar e 30 viktima e rajoni Venetos me 407 raste e 10 viktima,

Gjatë ditës së sotme janë regjistruar dhe 2 persona pozitiv me koronavisur në rajonin e Valle D’Aosta ku deri më sot nuk ishte regjistruar asnë person i infektuar.

Fasha e moshës së viktimave dhe personave të infetkuar është nga 66 vjen deri në 94 vjeç.

