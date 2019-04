Shkrihet së qeshuri me të ftuarin, Rudina: Na kapi budallallëku!

Ju sugjerojme

Moderatorja Rudina Magjistari drejton prej vitesh tashmë emisionin e pasdites “Rudina”, i cili duke qenë në transmetim të drejtpërdrejtë nuk ka sesi të mos shoqërohet nga episode të sikletshme apo komike. Së fundmi në një intervistë me drejtorin e programacionit në Tv Klan, Albert Dumani, Rudina duket se ka përjetuar pikërisht një çast të tillë, që nuk ka mundur dot të kursejë të qeshurën. Albert Dumani, teksa ka filluar të rrëfejë për udhëtimet e tij jashtë Shqipërisë, ka ngatërruar fjalën “sytë”.

“Teksa e shihje me sytë e ty, me sutë e tu, me sytë e tu”-është shprehur Dumani, të cilit Rudina duke qeshur i tha: “E mban mend borgjezin Fisnik me Skënder Sallakun? E bëre si ai.” Të qeshurës se moderatores iu bashkua edhe ajo e Dumanit, deri në momentin kur Rudina u shpreh:“Na kapi budallallëku. Marrim frymë thellë dhe ristartojmë.”

Etiketa: Albert Dumani