Shkrimi më çliron nga ankthi dhe më ndihmon të fitoj vetëdije

Bashkëbisedim me poeten e suksesshme italiane Stefania Romito

Bashkëbisedoi Mark Simoni









Cila është Stefania Romito?

Lindi në Zvicër në vitin 1967. Studimet e larta i kreu në universitetin e Milanos, ku dhe është diplomuar në Letërsi dhe pikërisht në Letërsinë moderne. Stefania hyri në botën e letrave italiane, së pari si një shkrimtare, më pas iu përkushtua radios, pra si drejtuese radiofonike dhe televizive. Bashkë me miqtë e saj themeluan një projekt, ku ajo dallohet si themeluese e projektit kulturor Orfelia dhe miqtë.

Pasioni për letërsinë e shtyu drejt realizmit të një ëndrre që u bë realitet në vitin 2010 me botimin e romanit të parë me titull “Përmes syve të Emës”. Një vit më vonë, në 2013, autorja Romito botoi librin e saj të dytë humoristik “Po ti cilit çifti i përket”?

Në vitin 2016, pas suksesit të dy librave të parë, botoi një triller me pjesë, me titull “Ofelia, jeta e një shkrimtareje fantazmë”. Poezia tek kjo poete, ndryshe nga ecuria e shumë shkrimtarëve të tjerë të shquar nga bota, lindi pas prozës dhe në maj 2017 botoi përmbledhjen poetike “Nadiri dhe Najeli tregojnë”.

Më poshtë po botojmë intervistën që vetë autorja Romito dha për suplementin letrar të gazetës Mapo.

Mark Simoni: Ka një alkimi midis jetës dhe veprave tuaja?

Stefania Romito: Çdo autor, pavarësisht vendit dhe gjuhës, racës dhe qëndrimeve, pasqyron në faqen e shkruar aspekte themelore të ekzistencës së vet. Ky sigurisht, nëse e shohim qartësisht, është një proces instiktiv dhe automatik, shpesh i pavetëdijshëm.

Mark Simoni: Çfarë kujtoni nga çastet e para kur përjetove ndjesitë e bukura se krijove diçka?

Stefania Romito: Të shkruash, ashtu si për shumë shkrimtarë, edhe për mua është një formë katarsis. Shkrimi më çliron nga frika dhe ankthi dhe më ndihmon të fitoj një vetëdije më të madhe për veten time. Në mënyrë të veçantë, të krijosh vargje më krijon një ndjenjë qetësie që ndonjëherë i kundërvihet një melankonie të thellë që është pjesë e natyrës njerëzore. Poezitë e mia kanë gjithmonë një konotacion të thellë melankolik që kurrë nuk është trishtim, por është disi nostalgji, kur kujton çastet intensive të jetës sime që i përkasin një kohe që nuk do të jetë më.

Mark Simoni: Në Shqipëri ka shumë njerëz që e njohin letërsinë italiane. Çfarë mund të na thoni për letërsinë bashkëkohore italiane, tendencat, profilet e saj letrare, emrat dhe veprat më të mira? Ju lutemi na bëni një panoramë të sajën.

Stefania Romito: Si natyrë, kryesisht jam e prirur të zhytem në letërsinë e veprave që i përkasin letërsisë klasike, sesa në ato bashkëkohore. Kjo, sepse siç mund ta kuptoni nga vetë cv ime, i detyrohet pjesërisht formimit tim akademik dhe nga ana tjetër shijes sime personale, pasi vetëm tek autorët që bëjnë historinë e letërsisë ia dal të arrij tek ato vlera që më përkasin. Bëhet fjalë për vlera që, për fat të keq në bashkëkohësinë tonë, është më e vështirë ta gjejmë. Nga Leopardi, poeti i mrekullueshëm i Romanticizmit Italian dhe filozof, unë çmoj faktin se është një poet që i thyen, si anën stilistike, ashtu dhe atë metafizike. Një poet që ishte në gjendje t’i frymëzonte shumë shkrimtarë pas tij, ku mund të përmendim autorë që janë shumë të njohur tek ne, i pari Çezare Pavese, autor të cilit i kushtuam vëmendjen kryesore në ditët e qëndrimti tonë në Shqipëri, dhe i dyti, hermetiku i njohur, Salvatore Kuazimodo. Por unë i admiroj shumë dhe simbolistët francezë, mes të cilëve Bodlerin, atë gjenialitet “të mallkuar” të prirur drejt profecisë, pastërstisë, Bukurisë në të cilën kuptimi i ëndrrave e fshin krejtësisht arsyen. Me Apolinerin udhëtojmë në tradita që më pas të ankorohet në përmasa ku gjuha bëhet “revolucion” në kuadrin e një vizioni futurist dhe surrealist. Këta autorë që përmenda më sipër janë vetëm disa syresh që më pëlqejnë shumë dhe që më kujtojnë se letërsia nuk është veç paraqitja e shkruar, që ngjan me një sintezë, e ekzistencës sonë. Letërsia është vetë jeta jonë.

Mark Simoni: Poezitë e sapobotuara në gazetën Mapo, u pritën shumë mirë nga lexuesit tanë, në sajë të talentit tuaj, krijimtarisë së frymëzuar, pjekurisë suaj për njohjen e vargut. Poezia e dominon krijimtarinë tuaj? Cilat janë librat dhe veprat që publiku shqiptar duhet t’I njohë?

Stefania Romito: Unë linda si një shkrimtare tregimtare dhe vetëm kohët e fundit zbulova se zotëroj edhe një rremb poetik. Jam shumë e lumtur dhe kjo më gëzon që poezitë e mia, të përkthyera mrekullisht nga përkthyesi Arjan Kallço, u pëlqyen lexuesve të gazetës Mapo. Poezia ka qënë brenda meje, por nuk e merrja me mend, deri pak vite më parë, se mund të isha në gjendje të krijoja vargje. Krijimi lirik është një proces disi kompleks. Është e nevojshme të arrish të emocionosh, duke shfrytëzuar vetëm pak fjalë, si rrjedhim gjuha fiton edhe më shumë rëndësi. Unë fillova të krijoj vargje në sajë të bashkëpunimit me një shkrimtar të madh, poet dhe eseist që më drejtoi tek arti poetik. Qysh atëherë poezia u bë pjesë e krijimtarisë sime dhe nënvizon të gjitha çastet më intensive të jetës sime. Deri tani kam botuar vetëm një libër me poezi, por megjithatë poezia është e pranishme në të gjitha shkrimet e mia të kohëve të fundit, por edhe të tregimit.

Mark Simoni: Sa femërore është poezia juaj, duke u bazuar te gjendja shpirtërore, ndjenjat, frymëzimet tuaja? Cilat janë veçantitë e poezisë suaj? Regjistri juaj i të shkruarit? Perceptimi ndaj letërsisë së vargut? Ku dalloni?

Stefania Romito: Është e vështirë për një poet të kryejë një analizë për poezinë e vet. Një vetëanalizë e stilit të vetë poetik. Po kufizohem vetëm të them se vargjet e mia përfaqësojnë gjuhën e shpirtit tim dhe që nguliten në faqe pa asnjë lloj filtri dhe asnjë molepsje. Kjo të bën original në kuptimin e vërtetë të fjalës dhe përnjëherë receptivë nga ana e tyre që i lexojnë, sepse origjinaliteti nxit në mënyrë të pashmangshme një proces vetëidentifikimi.

Mark Simoni: Ndonjë këshillë, sugjerim për autorët e rinj që shkruajnë poezi?

Stefania Romito: Këshilla ime është që ata në procesin e krijimit duhet ta lënë të flasë zemrën e tyre përmes shpirtit.

Mark Simoni: Faleminderit mike

