Shkrimi për Ramën, Tiede: Kam parë dokumenta

Ju sugjerojme

I pyetur nga Adi Krasta nëse ka hetuar vetë lidhur me shkrimin që botoi në gazetën Bild, ku gazetari pohoi në artikullin e tij, se ka një përgjim të kryeministrit Edi Rama, që ndërhyn në zgjedhjet e Dibrës, e njohur ndryshe si dosja 184, Peter Tiede, tha se ka takuar shumë njerëz, dhe ka parë dokumenta. Fjalia, “kam parë dokumenta”, duket se është më e forta e kësaj interviste.

Me siguri, gazetari Tiede, po bën të ditur se ka shtënë në dorë prova ku ka mbështetur artikullin e tij. Ai u shpreh se do të ketë edhe një shkrim tjetër. Ndërkohë që pohoi se synimi kryesor i ardhjeve në Shqipëri, dhe i kontaktimit të burimeve të tjera që nuk janë më në vendin tonë, por janë larguar, është bërja e një dokumentari, lidhur me mafian shqiptare.

/MAPO.AL/

Etiketa: Edi Rama