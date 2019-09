Shkrumbohen 4 hektarë pisha në Krujë, zjarri dyshohet i qëllimshëm

Ju sugjerojme

Një zjarr i përmasave të mëdha është regjistruar pasditen e kësaj të diele në fshatin Zgërdhesh. Mësohet se flakët kanë përfshirë një sipërfaqe prej 4 hektarësh me pisha. Duke qenë se flakët po përhapen me shumë shpejtësi të favorizuara nga era, në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta zjarrfikëse. Megjithatë, forcat zjarrfikëse po punojnë me pompa, pasi ndërhyrja me mjete është e pamundur për shkak të terrenit të vështirë. Dyshimet paraprake janë se zjarri ka qenë i qëllimshëm.

