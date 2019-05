Shkullaku-Borchardt: U kërcënove nga një parullë? Të të vijë turp që çke me të

Ju sugjerojme

Gazetari Armand Shkullaku ka komentuar debatin lidhur me atë që qeveria e quan “kërcënim ndaj ambasadorit të OSBE, Bernd Broshard”, ku disa persona të paidentifikuar shkruan anglisht në hyrje të banesës së tij parrullën, “Turp të kesh!”.

Në emisionin “Opinion”, Shkullaku deklaroi se nuk kemi të bëjmë me sulm, siç thotë qeveria, por me një parrullë që është bërë jo brenda banesës. Duke ju referuar dhe përmbajtjes së parullës, Bushati tha se kur një ambasador sulmon opozitën me një gjuhë më të rëndë edhe se ajo e kryeministrit, sigurisht që duhet t’i vijë turp.

“Nëse ka patur ndonjë të dhënë dhe kërcënim për atë është shumë serioze. Jo vetëm Borchardt por per këdo ambasador. Nëse është fjala për këtë parullë, ky është karagjozllëk. Të tilla parulla shkruhen kudo, kemi parë presidentë që gjuhen me këpucë. Ka shumë diplomatë që mbajnë qëndrime që herë na pëlqejnë e herë jo.

Problemi është se këto deklarata, personi që e thotë të ketë një lloj autoriteti. Nëse diplomati shndërrohet në kloun e kur bën deklaratë më të fortë se Edi Rama, t’i vijë turp që çke me të“,- tha Shkullaku.

Etiketa: Armand Shkullaku