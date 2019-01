Shokon balerini: Michael Jackson abuzoi me mua që kur isha 7 vjeç

Një ndër balerinët më të njohur që ka punuar me Michael Jackson ka bërë një deklaratë shokuese në lidhje me yllin e muzikës, pop. Wade Robson akuzon këngëtarin, i cili ndërroi jetë në vitin 2008 se ka abuzuar me të kur ai ishte vetëm 7 vjeç shkruan The Sun.

Një raport i policisë së Los Angelesit kohë më parë konfirmoi se janë gjetur video pornografike në shtëpinë e quajtur “Neverland” të mbretit te popit, Michael Jackson, të cilat besohet se i ka përdorur për t’i joshur djemtë e rinj. Shtëpia e Jacksonit u kontrollua nga 70 anëtarë të zyrës policore së Barbara Countyt ne vitin 2003, pas akuzave për abuzim seksual ndaj fëmijëve.

Dhe në lidhje me këtë së shpejti pritet të dalë dokumentari i titulluar “Leaving Neverland”. Po në këtë doklumentar do të rrëfehet dhe balerini australian Wade Robson i cili thotë se Michael Jackson e ka përdhunur.

‘Jam abuzuar seksualisht nga Michael Jackson që në moshën 7- vjeçare’ , ka thënë balerini australian Wade Robson, në dokumentarin “Leaving Neverland”, që do të transmetohet së shpejti. Ndërkohë, familja e këngëtarit e ka quajtur balerinin si një artist mashtrues.

