Shoqëria Përmbarimore  “PRESTIGE BAILIFF SERVICES”: Njojtim Ankandi

Ju sugjerojme

Njojtim Ankandi

Shoqëria Përmbarimore “PRESTIGE BAILIFF SERVICES” SHPK, shpall ankandin e Dyte per pasurine me te dhenat e meposhteme te llojit Apartament.

SHPALLJE

Për shitjen ne ankand te dyte të sendit të paluajtshëm, si më poshtë treguar:

Lloji i prones: Apartament me Sip: 82 m².

Vendodhja: Rruga “Nako Spiro”, Durres.

Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres, Zona Kadastrale 8512, Numri i Pasurise: 25/131+1-32, Vol 36. Faqe 163.

Është në pronësi të debitorit Shoqëria Pelivani shpk me NIPT K21630001G me administrator Z. Namik Pelivani. Me këtë shpallje njoftoj të gjithë të interesuarit, duke i, INFORMUAR SE

Çmimi i sendit të paluajtshëm që shitet ka vlerën e 4.241.178 Leke, (Kater miljon e dyqind e dyzet e nje mije e njeqind e shtatedhjete e tete) Leke.

Vendi ku do të zhvillohet ankandi i parë i shitjes së sendit është ne Ambientet e Shoqerise Permbarimore “Prestige Bailiff Service” SHPK e cila gjendet në adresën: Adresa:PALLATET 1 MAJI, Blv Bajram Curri, pallati 1,shkalla 9,ap 21,kati i dyte, Tirane , Tel: 042200607, e-mail: [email protected]

Ankandi i parë për shitjen e sendit të paluajtshëm shpallet sot ne dtae. 24.05.2019, dhe do të qëndrojë i publikuar deri më datë, 25.06.2019.

Dorëzimi i kërkesave për pjesëmarrjen në ankand do të pranohen në të gjithë afatin 15-ditor dhe procesi përfundimtar i zhvillimit të ankandit do të kryhet në datën 25.06.2019, duke u mbyllur në orën 16.00 me mbarimin e orarit zyrtar.