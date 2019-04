Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin III

Ju sugjerojme

NJOFTIME ANKANDI

Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk zhvillon ankandin e III-të për shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të shoqërisë Deka sha, (sot Eksel sh.a.) me NIPT J61904032J, regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës si më poshtë treguar:



 Truall dhe Ndertese, Nr. Pasurie 27/169, ZK 2574, Vol. 17, Faqe 8, me sipërfaqe trualli 2788 m2 dhe sipërfaqe ndërtesë 837.7 m2, e ndodhur në S.Z. Xhafzotaj, Durrës;

 Are, Nr. Pasurie 27/158, ZK 2574, Vol.15, Faqe 228, me siperfaqe 6810 m2, e ndodhur në S.Z.Xhafzotaj, Durrës;

 Are, Nr. Pasurie 27/170, ZK 2574, Vol. 17, Faqe 9, me siperfaqe 2162 m2, e ndodhur në S.Z. Xhafzotaj, Durres;

Çmimi i ankandit është 23,184,000 (njëzetë e tre milion e njëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datën 28.05.2019, në ambientet e Shoqërise Përmbarimore “Tirana Bailiff`s” shpk: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 4, Tirane, Tel: +355 672082134, e-mail: [email protected] www.bailiff.al