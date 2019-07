Shorti/ Champions, Ajax e nis me përballje ferri ndaj grekëve

Ju sugjerojme

Është hedhur shorti për turin e tretë kualifikues në Champions League, ku janë përcaktuar 11 çifte, që do të kompletohen kur të përfundojë turi i dytë kualifikues.

Lajmi i ditës është se Ajax, gjysmëfinalist në Champions League sezonin e fundit, e nis që nga turi i tretë dhe menjëherë me një duel ferri, sepse do të përballet me kampionen e Greqisë, PAOK.

Ndonëse në letër Ajax është favorit, PAOK ka një skadër shumë të fortë dhe në Selanik krijohet atmosferë e frikshme, ndaj gjithçka mund të ndodhë. Një eliminim i bujshëm i Ajax do të ishte një njollë më shumë për UEFA-n, që fut në turin e tretë kualifikues klubin më të madh në Holandë, një ndër më të mëdhenjtë në botë dhe gjysmëfinalist në Champions, duke mahnitur botën sezonin e shkuar.

Në turin e tretë pritet edhe një duel i egër mes Basaksehir dhe Olympiakos, nëse grekët kalojnë Viktoria Plzen, nënkampione e Republikës Çeke.

Dynamo Kiev kundër Club Brugge është një tjetër duel shumë interesant, ashtu si Krasnodar-Porto.

Çifti më i dobët përfshin Qarabagun, që eliminoi Partizanin, sepse nëse azerët kalojnë turin e dytë (Dundalk duket rival i lehtë) do të përballen me fituesin e çiftit Sutjeska-Apoel.

