Shorti i Champions/ Ja me kë do të luajë Partizani, Shkëndija me fat

Është hedhur në Nion të Zvicrës shorti për turin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve. Partizani dhe Shkëndija kanë mësuar kundërshtarët që do të kenë përballë në këtë raund të parë. Partizani do të ndeshet me Karabakun, ish skuadrën e Agollit në raundin e parë të Champions-it.

Përballjet:

NOME KALJU – SHKËNDIJA

PARTIZANI-KARABAG

NDARJA E VAZOVE PËR SKUADRAT SHQIPTARE NË CHAMPIONS:

GRUPI 2

Kundërshtarët e Partizanit

Sëltik (SKO)

Qarabak (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

GRUPI 1

Kundërshtarët e Shkëndijës

Suduva (LTU)

CFR Cluj (ROU)

Ferencváros (HUN)

Nome Kalju (EST)

Ararat-Armenia (ARM)



