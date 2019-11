Shorti i EURO 2020, Holanda e Belgjika i dinë rivalët: Falsifikim

Ju sugjerojme

“Skandal”, “falsifikim”… Rregullat, vecanërisht të komplikuara, e shortit për fazën finale të Euro 2020, parashikuar për 30 nëntor, kanë shkaktuar pakënaqësinë e polemika mes lojtarëve e medias në Belgjikë e Hollandë, dy vende që e dinë që tani grupin e tyre dhe disa nga kundërshtarët që do të kenë përballë.

Duke qenë se 12 vendet mikpritëse ishin vendosur që më parë në disa grupe të caktuara në rast kualifikimi, e nën optikën e disa ndalesave për disa vende për tu ndeshur me njëra tjetrën për motive politike ose diplomatike, Belgjika njeh që tani dy nga tre kundërshtarët e verës së ardhshme: Danimarkën e Rusinë. “Për mua është një short i falsifikuar i kompeticionit”, ka akuzuar mesfushori belg Kevin de Bruyne në televizion.









Për lojtarin e Manchester City, rregullat e kompozimit të grupeve janë “një skandal, ndershmërisht”.

E përditshmja belge Le Soir nuk ka qenë më e butë, madje edhe më konkrete: “Emri i kundërshtarit të tretë të Djajve të Kuq do të jetë e limituar mes Finlandës e Uellsit”. “Do të jetë arsyeja e vetme përse do të shkojë tekniku në Bukuresht”, vazhdon e përditshmja belge, duke iu referuar vendit ku do të hidhet shorti.

Polemika edhe në Hollandë, ku e përditshmja De Telegraaf ka intervistuar teknikun Ronald Koeman, që ka deklaruar: “Nuk e kuptoj fare këtë formatin e ri”, sipas të cilit Hollanda është e sigurtë se do të ndeshet me Ukrainën.

Etiketa: Belgjika