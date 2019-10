Shpërndante drogë afër shkollave, pranga 41-vjeçarit në Vlorë

Ju sugjerojme

Një 41-vjeçar është arrestuar në flagrancë në qytetin e Vlorës, pasi sipas policisë shpërndante lëndë narkotike në afërsi të shkollave dhe qendrave të internetit. Pas ndalimit, policia realizoi një kontroll në shtëpinë e tij ku u gjetën 56 doza me lëndë narkotike kanabis sativa, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Për arrestimin e 41-vjeçarit me iniciale M.V., forcat e policisë kanë bashkëpunuar edhe me qytetarët. Gjithashtu unifromat blu kanë bërë të ditur se është duke u hetuar në gjendje të lirë një 23-vjeçar me iniciale R.Xh, të cilit iu gjet një dozë kanabisi, e cila dyshohet të jetë shitur nga 41-vjeçari. Materialet iu referuan Prokurorisë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Etiketa: 41-vjeçari