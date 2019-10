Shpërthen gazetarja: Dafina Zeqiri, me një sjellje prej dive

Ju sugjerojme

Gazetaraja Suada Daci ka folur së fundmi rreth marrëdhënieve të saj me shumicën e personazheve të showbizit shqiptar. Në një intervistë për emisionin “Mos i Fol Shoferit”, Suada ka treguar se këngëtarja Dafina Zeqiri është një ndër ato personazhe që i karakterizon arroganca. Kësisoj, nuk mban më kontakte me të.

“Ka ardhur në Tiranë për një koncert dhe kam shkuar t’i marrë një intervistë. Kishte një sjellje shumë arrogante. Ajo që më bëri përshtypje ishte se nuk sillej ashtu vetëm më gazetarët, por edhe me stafin e saj, sikur ajo ishte divë më e lartë se të gjithë. Atëherë bëra dhe një shkrim: Dafina Zeqiri vjen në Tiranë me sjelljen e një diveve. Që atëherë, nuk kam kontaktuar më për një tjetër intervistë me menaxherin e saj”-ka thënë gazetarja.

Ndërsa përsa i përket personazhit që e vlerëson më së shumti, Suada është shprehur se MC Kresha mbetet ai që ka me tepër konsideratë.

Etiketa: Suada Daci