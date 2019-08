Shpërthimi në Bllok, ndërron jetë në spital Alma Pirra

Ju sugjerojme

Alma Pirra, bashkëshortja e pronarit të argjendarisë në Bllok, nuk ka mundur tu mbijetojë plagëve pas shpërthimit të gazit pranë biznesit të tyre. 43-vjeçarja ka ndërruar jetë sot në spital, dy javë pasi ishte shtruar ne gjendje të rëndë.

Shpërthimi i fuqishëm ndodhi më 15 korrik në zonën e Bllokut, në bodrumin e argjendarisë “Euro Gold”. Në atë ngjarje mbeten të plagosur rëndë bashkëshortët Sokol dhe Alma Pirra. Tre të plagosurit e tjerë, ishin jashtë rrezikut për jetën.

Dyshohet se rrjedhja e gazit ka provokuar edhe shpërthimin e fuqishëm që shkaktoi dëme të mëdha në argjendari dhe bizneset e tjera përreth. Në bodrum janë gjetur dy bombola, njëra me gaz propan, ndërsa tjetra me gaz kriogjen, i cili quhet ndryshe gaz teknik. Bombola e gazit kriogjen është gjetur me valvul të hapur dhe dyshohet se ka pasur rrjedhje në tubin përcjellës mes bombolës dhe pajisjes, me të cilën punohej.

Në raportin paraprak të përpiluar nga ekspertët zjarrfikës, thuhet se ngjarja ka ndodhur për shkak të një pakujdesie njerëzore.

