Shqetësimi amerikan: Si ta lexojmë sulmin e VOA ndaj Veliajt

Lajmi për vendosjen e një memoriali për të rënët gjatë grushtit të shtetit në Turqi ka sjellë plot reagime me zemërim në Shqipëri.

Interesant është fakti se Zëri i Amerikës ka qenë mjaft kritik në raportimet e tij për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Në dy raportime, VOA thekson fillimisht se si Veliaj i adresoi për tek Ministria e Jashtme për të folur për memorialin. Më pas Veliaj e pranoi se ishte vepër e tij, por shmangu pyetjet kryesore për këtë çështje të ndjeshme.

Nuk është mjaftuar me kaq, por VOA ka publikuar një raportim të gjatë edhe në versionin e tyre kryesor, atë në anglisht, për këtë ngjarje.

Por si mund t’i lexojmë këto kritika?

Fakt është se amerikanët nuk e pëlqejnë afrimin e Shqipërisë me Turqinë e Erdoganit. Studiuesi i njohur amerikan, Alon Ben-Meir thotë në një intervistë se SHBA po ndahet me Shqipërinë për shkak të korrupsionit dhe përqafimeve të Edi Ramës me Erdogan.

Së fundmi, një zë autoritar në Uashington si Robert Hand foli për prirje shqetësuese të qeverisë Rama, diçka mjaftueshëm e rëndë në gjuhën diplomatike.

Por jo vetëm kaq. Marrëdhëniet mes SHBA dhe Turqisë janë tensionuar ndjeshëm së fundmi, pasi Ankaraja ka vendosur të blejë një sistem të mbrojtjes raketore nga Rusia. Sipas Nju Jork Tajms, thelbi i ftohjes mes SHBA dhe Turqisë vazhdon të ketë rrënjët tek grushti i shtetit. Erdogan vazhdon të besojë se SHBA ka gisht në këtë grusht shteti, duke e mbështetur këtë edhe tek fakti se Uashingtoni nuk pranon të ekstradojë klerikun Fetullah Gulen, të akuzuar nga presidenti turk si njeriu që ka orkestruar grushtin e shtetit.

Erdogan vazhdon të jetë i zemëruar me faktin se pas grushtit të shtetit, Shteteve të Bashkuara iu deshën katër ditë për të reaguar, madje nuk ishte reagim presidencial, por nga Sekretari i Shtetit.

Etiketa: Edi Rama