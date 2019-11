Shqipëri-Francë, Era Istrefi do performojë Live në stadium (VIDEO)

Ju sugjerojme

Inaugurimi i “Air Albania Stadium” do të bëhet nga këngëtarja e njohur Era Istrefi. Në videon e mëposhtme shihet se Era është duke u përgatitur, së bashku me grupin e kërcimit për të ofruar një shfaqje madhështore mbrëmjen e sotme.

“Live it up”, që ishte kolona zanore e Botërorit “Rusi 2018” dhe është përzgjedhur të këndohet nga edhe nga Era në stadiumun e veshur kuq e zi. Ajo do të këndojë edhe dy këngë të reja për tifozët që do të jenë të pranishëm në stadium.









Ndiqni pamjet:

Shqipëri-Francë nis në 20:45, ndërsa ceremonia e inaugurimit rreth 60 minuta më herët.

