Shqipëria 1 javë karantinë/ Nga bursat te rimbursimi i ilaçeve, penalitetet për ata që dalin nga banesa

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Prej orës 13:00, deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, Shqipëria do të jetë në karantinë totale. Karantina do të vijojë për 1 javë dhe pas orës 13:00 të çdo dite, nuk do lejohet të dilni nga banesa, apo të qarkulloni me makinë.





Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar disa nga penalitetet për ata që shkelin rregullat, duke filluar që nga mohimi i bursave, deri te marrja e kompensimeve.









-Çdo thyerje e ligjit të luftës do jetë barrë e rëndë për ta.

-Do hiqet çdo ndihmë shtetërore dhe do u mohohet çdo lloj kompensimi i pasojave të luftës, nëse janë në kategorinë e atyre që duhet të rrinë në shtëpi se nuk shkojnë dot në punë.

-Do u mohohet çdo lloj ndihme financiare për të paktën një vit.

-Çdo lloj burse për studentë, rimbursim ilaçesh dhe ndihme, do u hiqet

-Dhe pensionistët që thyejnë ligjin e luftës do të penalizohen.

-Do konsiderohen “tradhtare lufte” dhe do të trajtohen me zero tolerancë.

“Qëndrimi në vend ulur apo me të tjerë, dhe natyrisht ecja me të tjerë nëpër lagje apo rrugë gjatë orarit të lejuar për lëvizje nuk do të tolerohet më paqësisht. Nuk do të mjaftohet më me gjoba, këshilla e sensibilizim, policia ushtria do të mbikqyrin cdo lagje në Tiranë e Durrës ku kemi zonën më të kuqe, dhe patjetër cdo zonë urbane të këtij vendi, duke fotografuar dhe future në listën e zezë të tradhëtarëve cdo individ që merr diell luan domino apo bën gallatë. Këta individë do e paguajnë shtrenjtë” tha Rama.

Lexo edhe:

Etiketa: masat