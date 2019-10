Shqipëria bëhet fetare

Ju sugjerojme

Ringjallja e besimit në vendin e dikurshëm komunist po rrit frikën e ndikimit të huaj dhe disa pikëpyetje për efektin e kesaj në anëtarësimin në BE

SKRAPAR, Shqipëri – Në një ditë të caktuar në fund të gushtit, dhjetëra mijë pelegrinë bektashinj ecin në rrugën e pluhurosur dhe të paasfaltuar në malin Tomorr, në jug të Shqipërisë. Në këtë pelegrinazh, ata bënë kurban mijëra dele, ndezën qirinj dhe u lutën gjatë një ceremonie javore për të përkujtuar dëshmorin musliman të shekullit të 7-të, Abaz Aliun.

Është një ngjarje që do të ishte e paimagjinueshme vetëm disa dekada më parë, kur ky vend i shenjtë ishte shtëpia e kazermave ushtarake dhe feja ishte e jashtëligjshme nga diktatura komuniste e Shqipërisë.









Nën udhëheqësin shqiptar Enver Hoxha, i cili shërbeu si kryetar shteti nga viti 1944 deri në 1985, priftërinjtë katolikë u vranë, teqetë e dervishëve sufinë (bektashinj) u rrënuan, manastiret u shndërruan në depo, dhe më shumë se 200 klerikë të të gjitha besimeve u burgosën.

Por që nga heqja e ndalimit të fesë në 1990 dhe rënia e regjimit një vit më vonë, vendi ka parë një ringjallje masive fetare.

Kryqe të mëdhenj janë të zakonshëm para shtëpive dhe përgjatë rrugëve. Hapësirat publike përdoren shpesh për ngjarje fetare, dhe një numër i vogël grash tani veshin hixhabin. Edhe pse në vitin 1989, të gjithë qytetarët shqiptarë u etiketuan si “ateist”, në 2011 vetëm 2.5 përqind e identifikuan veten si të tillë, sipas Anketës së Vlerësimeve Botërore. Në 2002, kisha kryesore katolike e qytetit hapi dyert e saj jo larg mausoleumit të Hoxhës.

Sidoqoftë, jo të gjithë janë të kënaqur me ringjalljen e fesë në kombin e Ballkanit.

Ndërsa qeveria ka njohur pesë fe zyrtare – përfshirë islamin dhe katolicizmin – drejtimi politik mbetet shekullar, duke mbajtur në përputhje me një traditë të fortë që shtrihet në shekullin XIX, kur shumë udhëheqës nacionalistë besuan në një identitet jo fetar, pan-shqiptar, si e vetmja mënyrë për t’i shpëtuar ndarjeve fetare të Perandorisë Osmane. Si rezultat i kësaj distance dhe burimeve të kufizuara përndryshe, udhëheqësit fetarë thonë se përpiqen të marrin fonde për të rindërtuar institucionet fetare të shkatërruara gjatë diktaturës dhe gjithnjë e më shumë janë të detyruar të kërkojnë mbështetje diku tjetër.

“Unë jam një lypës ndërkombëtar,” tha Kryepeshkopi Anastas, kreu i Kishës Ortodokse të Shqipërisë. “Ne mund të mos kemi një kishë këtu pa mbështetjen e Danimarkës dhe Këshillit Botëror të Kishave [me qendër në Zvicër]”.

Nën komunizmin, urdhri mbi fenë ishte total. “Komunizmi këtu nuk ishte vetëm ateist, por anti-teist”, tha kryepeshkopi Arqipeshkvi George Frendo, duke folur në zyrën e tij prapa katedrales katolike të thjeshtë, të ajrosur të Tiranës. “Ishte fjalë për fjalë një luftë kundër Zotit”.

Por ringjallja masive e besimit pas vitit 1990 është një shenjë që qeveria kurrë nuk ishte plotësisht e suksesshme në shtypjen e saj. “Edhe kur ishte i paligjshëm, besimi nuk u shua kurrë plotësisht,” tha Artan Rama, një gazetar dhe i krishterë ortodoks që jeton në Tiranë. “Gjatë Pashkëve Ortodokse, gjyshja ime do të ngjyroste një vezë të kuqe dhe ma jepte pa asnjë shpjegim,” kujtoi ai.

Ajo kishte frikë t’i shpjegonte traditën nipit të saj, dhe këtë ai e mësoi më vonë, sepse mësuesit e shkollës i morën në pyetje fëmijët e vegjël për shenja të besimit fetar në familjet e tyre. Tani, “më shumë njerëz kanë qasje në njohuritë fetare”, tha Loreta Aliko, kryetare e Komitetit Shtetëror për Kultet, zyrë që ndërmjetëson marrëdhëniet midis bashkësive fetare dhe shtetit.

Komiteti u siguron grupeve fetare mbështetje materiale, të tilla si energjia elektrike dhe uji për vendet e adhurimit. Por përpjekja për të rindërtuar infrastrukturën fetare që u shkatërrua nën regjimin komunist ka qenë e vështirë, tha ajo.

Edhe pse vendi tani numëron rreth 800 xhami, nga zero në vitin 1991, ky numër është ende vetëm gjysma e numrit të xhamive që ekzistuan në Shqipërinë para-komuniste, për shembull.

Përpjekja është e ndërlikuar nga ngurrimi i qeverisë për t’u përfshirë më tej. Përpjekjet e shtetit për tu distancuar nga lëvizjet fetare, i kanë bërë këto komunitete të ndjeshme ndaj ndikimit të huaj. Për shembull, Turqia ka qenë mbështetësi më aktiv i bashkësisë muslimane të Shqipërisë, duke pretenduar faktin se Shqipëria i përkiste Perandorisë Osmane.

Diyanet, ministria fetare e Turqisë, po ndërton një xhami madhështore në kryeqytetin shqiptar. Kur të hapë dyert e saj vitin e ardhshëm, ajo do të jetë xhamia më e madhe në Ballkan. Autoritetet turke po rikrijojnë gjithashtu xhamitë e vjetra dhe shtëpitë sufite në qytete të vogla dhe fshatra në të gjithë Shqipërinë. Në qytetin historik të Beratit, projektet e restaurimit zakonisht mbajnë pllaka duke përmendur mbështetjen financiare të Agjencisë Turke të Bashkëpunimit dhe Koordinimit (TIKA).

Anëtarët e komunitetit të vogël, por në rritje të Salafi-së, i cili mbron një tendencë konservatore, ringjallëse të Islamit Suni dhe kërkon të kthehet në traditat e hershme të fesë, janë drejtuar në Arabinë Saudite, e cila ka ofruar bursa në Ballkan që nga vitet ’60.

Shumë nga anëtarët më të shquar të lëvizjes në Shqipëri, si dhe në vendet fqinje shqipfolëse si Kosova dhe Maqedonia, ishin arsimuar në universitetet Saudite.

Lëvizja madje ka kanalin e vet televiziv,“Paqja TV”, një degë e kanalit global të mediave Salafi të krijuar nga predikuesi ekstremist indian Zakir Naik, që ka selinë në Kosovë por që shpesh paraqet predikuesit shqiptarë si mysafirë, përfshirë Genc Plumbi, një i diplomuar nga Universiteti Islamik Al-Imam Muhamed bin Saud i Arabisë.

Komuniteti Sufi gjithashtu mbahet nga mbështetja e jashtme. Drejtuesit bektashinj Sufi bëjnë udhëtime të rregullta në qytetin e shenjtë Karbala në Irak, në një përpjekje për tu lidhur me bashkësinë ndërkombëtare shiite. “Shiitët në Irak po na ndihmojnë shumë sot”, tha Edmond Brahimaj, Baba Mondi i Bektashinjve, ose udhëheqësi botëror, gjatë shtegtimit në malin Tomorr. Qeveria shqiptare, nënkuptoi ai, nuk e bën këtë. “A e keni parë rrugën që del këtu? Pelegrinazhi ndodh pavarësisht qeverisë”, tha ai. “Ne nuk mund të shmangim ndihmën financiare të huaj”, tha Aliko e Komitetit të Kulteve, e cila pranon se shteti ka burime të kufizuara.

* * *

Për politikanët shqiptarë, ringjallja në besimin fetar vjen në një kohë të vështirë. Vendi, i cili ka qenë në rrugën drejt hyrjes në Bashkimin Evropian që prej vitit 2014, shpreson të zhbllokojë një proces të ngecur gjatë dhe të marrë dritën e gjelbër për të filluar negociatat për anëtarësimin në bllok. Megjithëse Komisioni Evropian tha që në maj se të dy vendet kishin bërë përparimin e nevojshëm në standardet demokratike dhe sundimin e ligjit, disa vende – veçanërisht Franca dhe Hollanda – shqetësohen se kombet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë bërë sa duhet për të hequr korrupsionin, krimin e organizuar dhe varfërinë ose konfliktet politike.

Feja mund të jetë gjithashtu në konsideratë kur bëhet fjalëpër Shqipërinë. Shumica e fqinjëve të saj evropianë janëtë krishterë. Nëse Shqipëria do të anëtarësohej në BE, do të ishte vendi i parë i saj me shumicë myslimane. Sipas regjistrimit të vitit 2011, rreth 61 përqind e shqiptarëve e identifikojnë veten si myslimanë. Katolikët përbëjnë rreth 10 përqind dhe qytetarët ortodoksë janë 7 për qind. Udhëheqësit muslimanë këmbëngulin se ringjallja e Islamit në mesin e shqiptarëve nuk do të çonte në një përplasje kulturore me Evropën. “Islami në Shqipëri është plotësisht i pajtueshëm me të drejtat e njeriut dhe demokracinë”, tha Bujar Spahiu, udhëheqësi i komunitetit mysliman Suni të Shqipërisë, duke theksuar se, për shumicën e muslimanëve shqiptarë, aderimi në sheriat (ligji islam) nënkupton duke respektuar qeverinë laike.

Por vitet e fundit, qeveria është përpjekur të minimizojë madhësinë e komunitetit të saj musliman. Në një ndërprerje të profilit të lartë të traditave sekulare të vendit, Kryeministri basketbollist karizmatik i Shqipërisë, Edi Rama, e ka shpallur veten një katolik dhe priti me mirësjellje, Papa Franceskun, i cili vizitoi Shqipërinë në udhëtimin e tij të parë jashtë Vatikanit në 2014.

Për ata që shpresojnë në anëtarësimin me shpejtësi në BE, ekziston shqetësimi se rizbulimi i besimit fetar të Shqipërisë mund të përbëjë një kërcënim për këto ambicie, veçanërisht nëse politikanët e vendit fillojnë të mbajnë anë.

“Kur politikanët shqiptarë pyeten se çfarë mund të sjellë Shqipëria në Bashkimin Evropian, ata priren të thonë: Tolerancë ndërfetare”, tha MustafaNano, një analist politik shqiptar, i cili nuk është besimtar.

“Por arsyeja që ekziston kjo tolerancë është sepse njerëzit nuk ishin besimtarë seriozë,” argumentoi ai. “Sa më shumë njerëz besojnë, aq më intolerantë janë ata”.

*Krithika Varagur është një gazetare amerikane me qendër në Azinë Juglindore. Raportimi për këtë artikull u mbështet nga Qendra Pulitzer për Raportimin e Krizave/ Politico.eu/ përshtati në shqip: Gazeta Mapo

Etiketa: Krithika Varagur