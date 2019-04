Ju sugjerojme

Edhe Shqipëria do t’u bashkohet shteteve të tjera që do kontribuojnë financiarisht në rindërtimin e Katedrales ‘Notre Dame’ në Paris, Francë. Krahas Kosovës, e cila nuk e bëri të ditur shumën që do të dhurojë, Shqipëria do të japë 100 mijë euro për katedralen e shenjtë.

