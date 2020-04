Shqipëria kërkesë NATO-s: Na ndihmoni me 800 respiratorë dhe 1 milion maska

Ju sugjerojme



Shqipëria i ka dërguar një kërkesë për ndihmë në logjistikë mjekësore NATO-s, për të përballuar krizën e koronavirusit. Qeveria i kërkon NATO-s të na ndihmojë me një mori pajisjesh mjekësore, nga maskat e deri tek ventilatorët.





Shqipëria ka kërkuar zyrtarisht më 27 mars ndihmë ndërkombëtare për tu përballur me Covid 19. Kërkesa prej 3 faqesh dërguar Aleancës shpjegon se Shqipëria ka shpallur gjendjen e emergjencës së fatkeqësisë natyrore për shkak të koronavirusit dhe jep hollësi për rastet e konfirmuara me virusin dhe numrin e viktimave deri në këtë moment.









Në të thuhet se niveli i prekjes nga pandemia në Shqipëri është 6/100 000 qytetarë, ndërsa Tirana e ka 17/100 000, qytetarë. Qeveria konfirmon se ka dedikuar një zonë për karantinë me 120 shtretër dhe janë në proces të rehabilitimit dhe transformimit në karantinë të një ndërtese tjetër me 100 shtretër.

Lista e pajisjeve që janë kërkuar:

2 mijë kaska mbrojtëse CPAP

2 mije kaska mbrojtëse NIV

200 njësi monitorimi kontrolli

1 mijë Matës të rrjedhës së oksigjenit

300 mijë Doreza nitrile 230 mm

200 mijë Veshje për mjekët

1 milion maska kirurgjikale

500 mijë maska FFP3

500 monitorë për shumë parametra

500 pompa shiringe

300 ventilatorë për kujdes intensiv (me kompresorë ajri)

500 ventilatorë për kujdes nën-intensiv (me baze turbine)

500 shtretër me dyshekë

500 pajisje për shtretërit

500 dollapë për veshjet

Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi kanë kërkuar ndihmën e NATO-s në përballjen me pandeminë.

Maqedonia e Veriut ka kërkuar doreza, veshje mbrojtëse dhe maska kirurgjikale.

Ajo po përdor edhe sistemin komandues të NATO-s, të quajtur NICS për të bashkërenduar përgjigjen e saj ndaj kovid 19 dhe për t’i dhënë publikut në kohë reale informacion dhe këshilla.

Sistemi NICS është pjesë e projektit shkencor të NATO-s për Paqe dhe Siguri dhe është një bashkëpunim midis Institutit të Teknologjisë dhe Laboratorit në Massachusetts, Departamentit të Homeland Security në Shtetet e Bashkuara dhe Bosnnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi.

Mali i Zi kërkoi ndihmën e vendeve të Aleancës më 26 mars, kur qeveria malazeze i bëri kërkesë zyrtare NATO-s për ta ndihmuar në përballjen me kovid 19. abcnews.al

Shkresa ndaj NATO-s:

