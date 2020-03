Shqipëria në ‘Shtetrrethim’, ja aktivitetet që do mbyllen dhe ato që lejohen

Ju sugjerojme



Ministri e Shëndetësisë ka publikuar listën e aktiviteteve që do të lejohen dhe ato që do të mbyllen. Lejohen të kryejnë aktivitetin vetëm në fashën e orës 05:00- 13:00 duke filluar nga e hëna datë 23 mars, pikat e shitjes së produkteve ushqimore me pakicë dhe shumicë,pikat e tregtisë së barnave dhe produkteve mjekësore dhe institucionet financiare.





Ndalohet ofrimi i shërbimit ndaj qytetaërve nga të gjitha aktivitetet përfshirë ata të përcaktuara në listën e tabelën e mëposhte duke filluar nga ora 13:00 e ditës së shtunë deri në orën 05:00 të 23 marsit. Lista me aktivitetet e përcaktuara hyn në fuqi në orën 05:00 të 24 marsit









Punonjësit e institucioneve financiare të linjave prodhuese e ushqimore dhe të gjitha aktivitetet e lejuara sipas tabeles bashkëlidhur këtij urdhri do të lejojen të qarkullojën vetëm në itenerarin shtëpi – punë.

