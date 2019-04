Shqipëria, zyrtarisht pjesëmarrëse në festivalin e filmit në Kanë

Ju sugjerojme

Shqipëria do të marrë pjesë këtë vit në Festivalin e Filmit në Kanë me një film të metrazhit të shkurtër.”The Van”, i cili është një bashkëprodhim shqiptaro-francez me regji të Erenik Beqirit, është përzgjedhur në mesin e 11 filmave të kategorisë me metrazh të shkurtër. Në të interpretojnë aktorët shqiptarë Arben Bajraktari dhe Afrim Muçaj, si dhe aktori francez 27-vjeçar Phenix Brossard, i cili numëron në vetëm pak kohë më shumë se 20 role.

Regjisori Erenik Beqiri, gjithaq i ri, ka nisur të shkruajë skenare dhe të drejtojë shesh-xhirime që nga koha e studimeve. Por, krijimtaria e tij pas shkollës përmban në total tre filma, të gjitha të metrazhit të shkurtër. Bëhet fjalë për “Alfonso”, “Bon Appetit” dhe “The Van”. Dy filmat e parë janë krijuar pothuajse me vetë financim, ndërsa “Bon Appetit” është nderuar me dy çmime festivalesh në vitet 2017 dhe 2018.

Etiketa: Afrim Muçaj