Shqiptarët e bllokuar në kufirin me Greqinë/ Salianji: Askujt s’mund ti hiqet e drejta për të hyrë në shtetin e tij

Ish-deputeti demokrat, Ervin Salianji ka reaguar pas situatës absurde të krijuar në doganën e Kapshticës, ku 60 qytetarë shqiptarë janë bllokuar nga policia jonë, duke iu mohuar atyre mundësinë që të shkojnë në shtëpitë e tyre.





Me një shënim në Facebook, ndërsa citon Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut, Salianji thotë se askujt s’mund t’i hiqet e drejta për të hyrë në shtetin e tij.









“Qeveria duhet në menyre urgjente të hapë kufirin në zbatim të Konvetës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe të lejojë shtetasit shqiptarë të kthehen në atdhe. Moslejimi i shtetasve shqiptarë për të hyrë në territorin shqiptar ështē shpërdorim i pastër detyre për të gjithë ata zyrtarë që japin urdhra me facebook apo telefon, por dhe për ata që i zbatojne”, thekson Salianji.

Jo vetëm që qeveria duhet të hapë kufirin, shton më tej ish-ligjëvënësi demokrat, por për më tepër duhet garantuar transporti i qytetarëve nga pika doganore dhe sistemimi i tyre në karantinë të detyruar dhe të siguruar nga shteti, një masë kjo e marrë në kushtet e përhapjes së koronavirusit.

Prej ditësh po trajtohen në mënyrë çnjerëzore qindra qytetarë të Republikës së Shqipërisë që kanë mbetur jashtë kufirit shteteror apo në territorr asnjëanës në kufirin me Greqinë apo Malin e Zi. Mbyllja e kufijve nuk mundet që të jetë kurrsesi ndaluese për qytetarët që kanë mbetur për arsye madhore pa një “territor” dhe që kërkojnë të hyjnë në territorrin e shtetit që i perkasin.

Protokolli 4 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut përcakton në mënyrë detyruese në nenin 3 pika 2 qê askujt nuk mund ti hiqet e drejta për të hyrê në territorrin e shtetit, shtetas i të cilit është. Kufirin e mbajnë mbyllur me urdhër me telefon duke lënë në mënyrë dramatike në mes të rrugës qytetarë që nuk kanë as mundësi për strehim, as ushqim dhe as për tokë!

Qeveria duhet në menyre urgjente të hapë kufirin në zbatim të Konvetës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe të lejojë shtetasit shqiptarë të kthehen në atdhe. Moslejimi i shtetasve shqiptarë për të hyrë në territorin shqiptar ështē shpërdorim i pastër detyre për të gjithë ata zyrtarë që japin urdhra me facebook apo telefon, por dhe për ata që i zbatojne!

Nuk mund të ndalohet hyrja e një shtetasi në territorin e shtetit shtetas i të cilit ështē për asnjë arsye! Në kushtet e shpalljes së fatkeqesisë natyrore qeveria e detyruar që ti pranoje në Shqipëri, duhet ti lejoje të kalojne kufirin dhe të sigurojë transportin e posaçëm dhe izolimin e tyre në karantinë të detyruar dhe të siguruar nga shteti! Shteti ështē i qytetarëve nuk ka shtet privat dhe as qeveri private!

