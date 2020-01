Shqiptarët vodhën ‘Folenë e shqiponjës’/ Nga kasaforta 850 kg te makina Jaguar

Banda e shqiptarit akuzohet se ka vjedhur edhe atë që njihet si ‘Foleja e shqiponjës’, një destinacion i famshëm i nazistëve në majë të një mali. Tashmë aty është një restorant. Brenda tij një kasafortë 850 kg, e cila u grabit nga shqiptarët. Ata morën së paku 88 mijë euro, shto këtu edhe 4 mijë dëme.

Ata shënjestronin kryesisht hotele dhe restorante, por edhe zyra. Në një rast vdhën 18 mijë euro në një zyrë. Pak ditë më pas, shqiptari udhëtoi drejt Mynihut dhe bleu aty një Jaguar për 17 mijë euro.

Grupi udhëtonte me një Ford dhe një rulo. Kur vendoseshin në kamping, pagesën e bënte një grua. Dy gratë e bandës u dënuan me gjysmë viti burg të pezulluar. Kurse dy burrat e tjerë me nga tre dhe dy vite e gjysmë burg.