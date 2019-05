Shqiptari gjeti mbi 400 mijë dollarë, ia ktheu gruas që e ofendoi

Ju sugjerojme

Armando Markaj, një djalë nga Shqipëria i cili jeton në Amerikë, u shndërrua në personazhin e mediave amerikane për një gjest të pazakontë. Ai gjeti në lokalin ku punon si kamarier 400 mijë dollarë dhe më pas ja riktheu pronarit. Por historia është edhe më e bukur, pasi gruaja që humbi paratë kishte pasur një debat me shqiptarin.



Ajo kishte kritikuar lokalin ku Armando punon për faktin se në muret e tij kishte më shumë imazhe burrash sesa grash. Djali me humor i kishte thënë se grave nuk u pëlqen të hanë pica në verë. Ky koment nuk i kishte pëlqyer Karen Vinacour, e cila i kishte lënë një shënim më tavolinë.





“Gratë hanë pica dhe e ke dëgjuar shprehjen se kurrë nuk lënë bakshish”, thuhej në shënim. Por gruaja nuk e dinte se pikërisht atë ditë do të humbiste një zarf me plot 424 mijë dollarë, i cili do të binte në duart e Armandos. Ai kshte pritur disa ditë që i zoti parave të shfaqej dhe më pas kishte kontaktuar një gazetar për të gjetur se kujt i përkiste zarfi.



“I i jam shumë mirënjohese që ofendimi që i bëra nuk e ndali të bënte gjënë e duhur”.

Karen i ofroi para Armandos, por ai nuk i pranoi, prandaj Karen po mendon ti mundësojë shkollimin. Ndërkohë shqiptari kishte vetëm një koment rrjetin televiziv ABC

“Gjeste të tilla na bëjnë njerëz”.

