Shtatzënë për të dytën herë? Ja e vërteta për Kylie Jenner

Kylie Jenner u komentua ditën e djeshme se do të bëhej nënë për herë të dytë. Mirëpo, nuk do të ndodhë diçka e tillë. Gjithçka nisi nga një fjali e artikuluar prej saj, që u dëgjua në një nga videot e publikuara të Khloe Kardashian. Ndërkohë që kjo e fundit ndante me ndjekësit atmosferën e ditëlindjes së saj të 35-të, 21-vjeçarja u shpreh: “Jam shtatzënë”.

Kylie duket se është shprehur në mënyrë të këtillë për të treguar varësinë që ajo ka ndaj ëmbëlsirave, të cilat ishin edhe fokusi i videos së Khloe-t. “Daily Mail” shkruan se burime të afërta pranë 21-vjeçares i kanë hedhur poshtë lajmet dhe i kanë cilësuar ato si të rreme.

Miliarderen me të re në botë duket se do të vijojmë ta shohim edhe për pak kohë vetëm si nënën e Stormy-t. Kujtojmë se vajza 17 muajshe është fryt i dashurisë me reperin Trevis Scott.

