Shtimi i krimeve: Si po e ‘kyç gojën’ Policia e Shtetit

Prej disa ditësh Policia e Shtetit ka nisur të “kyçë gojën”.

Burime të Mapo tregojnë se me urdhër të ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj asnjë prej zyrtarëve të Policisë nuk duhet të bëjë publike ngjarjet që ndodhin në Shqipëri. Urdhri specifikon se në asnjë rast policia nuk duhet të publikojë grabitjet, vjedhjet, rastet e dhunës, plagosjet apo vendosjet e tritolit.

Të vetmet ngjarje që do bëhen publike nga vetë policia, janë vrasjet, ku Sandër Lleshaj i ka kërkuar Policisë të mos i publikojë emrat e viktimave, as adresën se ku ka ndodhur ngjarja. Bashkë me këtë urdhër Sandër Lleshaj ka klasifikuar komunikatën zyrtare të Policisë.

Kjo komunikatë që kishte një përmbledhje të ngjarjeve që ndodhnin në vend, tashmë nuk do publikohet më. Komunikata e Policisë u deklasifikua në vitin 2013, kur ministër i Brendshëm u bë Saimir Tahiri.

Me këto dy urdhra Policia e Shtetit kërkon të mbajë të fshehura ngjarjet që ndodhin në vend. Kjo është parë me sa duket si një mënyrë për të ulur në publik perceptimin për problemet e rënda me sigurinë. Dhe vjen në një moment kur është shtuar numri i grabitjeve, sidomos ato të armatosura e me maska. Kjo masë bie ndesh me transparencën dhe ky vendim pritet të ngjallë shumë debate.

Pas lajmit në MAPO për ndalimin e komunikatës, reagoi ish-drejtuesi i lartë i policisë dhe ish-deputeti Asllan Dogjani. “Kush më thotë pse nga sot e tutje me urdhër të ministrit të Brendshëm nuk do t’i jepet informacion publikut për ngjarjet e ndodhura? Pse do klasifikohet si sekret komunikata ditore? A mos po kthehemi si në kohën e diktaturës? A e di ministri se Europa, vendet e zhvilluara demokratike janë në këtë stad zhvillimi për shkak të transparencës? Pse gjithë ky terr informativ? Çfarë duan t’i fshehin publikut, pasigurinë apo daljen jashtë kontrollit të rendit e sigurisë publike?”, shkruan Dogjani