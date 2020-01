“Shtrëngata shiu”/ Njihuni me surprizat e motit sot

Ju sugjerojme

Dita e mërkurë parashikohet sërish me vranësira të dendura. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikon se në pjesën qendrore dhe veriore, reshjet e shiut të herëpashershme, me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.

Në jug, reshjet e shiut do të jenë lokale me intensitet të ulët. Prej mesditës, reshjet përfshijnë të gjithë vendin me intensitet të ulët e mesatar. Në alpe dhe verilindje në lartësitë mbi 1000 metër, priten reshje dëbore. Era do të fryjë me drejtim juglindje – perëndim e lehtë e në brigjet detare deri mesatare, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 3 deri 4 ballë.









Temperaturat parashikohen në:

zonat malore 4ºC deri në 10ºC;

zonat e ulëta 7ºC deri në 16ºC;

zonat bregdetare 8ºC deri në 16ºC.

Etiketa: parashikim