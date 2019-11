Shtyhet për në 10 nëntor sfida testuese në stadiumin e ri

Ju sugjerojme

Federata Shqiptare e Futbollit përmes një njoftimi në rrjetin social ‘Facebook’, deklaron se ndeshja e kampionatit të femrave, Vllaznia-Apolonia, e planifikuar për t’u luajtur në stadiumin e ri kombëtar ditën e dielë, datë 3 Nëntor, ora 19:00, do të spostohet për të dielën e ardhshme.

“Duke qënë se është kryer një rimbjellje e fushës për periudhën e dimrit, pas konsultave me kompaninë greke e cila ka kryer shtrimin dhe mirëmbajtjen e tapetit të fushës, u vendos sëbashku me zbatuesin që ndeshja të spostohet për të pasur një fushë në gjëndje optimale në prag të ndeshjes inaguruese që do të zhvillohet më datë 17 Nëntor, kundër Francës.









Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, dëshirojmë t’ju bëjmë me dije se biletat e shpërndara për ndeshjen testuese mund të përdoren në datë 10 Nëntor”, shkruan FSHF.