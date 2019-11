Shtyhet votimi për Kryeprokurorin, Arta Marku padit KLP-në

Ju sugjerojme

Shtyhet sërish zgjedhja e Kryeprokurorit të Përgjithshëm të Shqipërisë. Shkak për këtë është bërë Kryeprokurorja aktuale, Arta Marku. Dy ditë para se KLP-ja të dërgonte emrat në Parlament, ajo ka ankimuar vendimin sepse është e pakënaqur me vendin e dytë në renditje.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë e renditi të parin kandidatin Olsian Çela me 459 pikë, të dytën Arta Markun me 406 pikë dhe Fatjona Memçajn të tretën me 362 pikë. Pikërisht kjo listë do të depozitohej ditën e enjte në parlament. Sipas ligjit, Kuvendi ka 30 ditë kohë të votojë prokurorin e përgjithshëm. Nëse dështon votimi në Kuvend, pra nuk arrihet shumica e votave, emërohet i pari në listën e KLP-së. Që në rastin konkret i bie të jetë Olsian Cela.









Por Arta Marku, me ankimimin e sotëm e detyron KLP-në të mos e dërgojë listën e kandidatëve në Parlament, derisa të jetë shqyrtuar ankesa.

Etiketa: Arta Marku