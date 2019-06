Shtypi francez sjell De Ligt te PSG-ja, Raiola e quan ‘Fake News’

Ju sugjerojme

Pavarësisht mohimit të agjentit të tij Mino Raiola, shtypi francez është i sigurt se Matthijs de Ligt dhe PSG janë gjithnjë e më pranë arritjes së marrëveshjes. Raiola është takuar shpesh këto ditë me Antero Henrique, drejtori sportiv i PSG, dhe me Maxwell, krahu i djathtë i Henrique, dikur lojtar që menaxhohej pikërisht nga Raiola. Çështja e diskutimit ndërmjet palëve ka qenë pikërisht De Ligt. Klubi holandez do të përfitoj nga shitja e De Ligt 70-80 milion euro ndërsa vetë lojtari do të firmos një kontratë 5-vjeçare. Ky lajm ka gjetur konfirmimin edhe nga mediat holandeze ku sipas “De Telegraaf”, e fejuara dhe nëna e De Ligt kanë filluar duke kërkuar një shtëpi të re në Paris.

Etiketa: de ligt