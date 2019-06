Shtyrja e negociatave/ Kryemadhi: E vetmja rrugë, largimi i Ramës

Ju sugjerojme

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka reaguar pas vendimit të Këshillit të Ministrave të BE-së për shtyrjen e negociatave në tetor, duke theksuar se perspektiva europiane me Ramën është e pamundur. Npërmjet Facebook ajo shprehet se: “Largimi i Ramës dhe çlirimi i sistemit nga diktatura e krimit, është e vetmja rrugë për Shqipërinë dhe shqiptarët”

Statusi i Kryemadhit

Shpresat për çeljen e negociatave me Shqipërinë u shuan edhe këtë qershor! Bashkimi Europian dha sinjalin më të fortë se perspektiva europiane me Edi Ramën dhe qeverinë e tij është e pamundur.

Largimi i Ramës dhe çlirimi i sistemit nga diktatura e krimit, është e vetmja rrugë për Shqipërinë dhe shqiptarët! Ne jemi të vendosur në kauzën tonë, për themelin e demokracisë, për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi të vendosur në anën e drejtë të historisë në luftën pa kompromis me krimin e organizuar dhe krijimin e një Shqipërie me mundësi të barabarta dhe liri ekonomike, që shqiptarët ta ndërtojnë jetën këtu, në shtëpinë e tyre!

Sot është koha për një bashkim kombëtar! Të gjithë bashkë në 21 Qershor për Shqipërinë si gjithë Europa. Asnjë hap pas!

Etiketa: Edi Rama