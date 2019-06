Shtyrja e zgjedhjeve/ Aleatët tek Basha para takimit me Metën

Ju sugjerojme

Kryetarët e partive aleate, pjesë e opozitës së bashkuar, kanë zhvilluar sot një takim përrreth 40 minuta me kryedemokratin Lulzim Basha në selinë e PD-së. Ndërkohë që takimi vjen pak orë nga takimi i Presidentit të Republikës Ilir Meta me partitë e qendrës së djathtë në kuadër të nisjes së konsultimeve për të vendosur një datë të re zgjedhjesh. Takimet e para do të nisen sot në orën 19:00 me krerët e partive të Grupimit të Qendrës së Djathtë. Në takim me Metën pritet të jenë, Mediu i PR, Dule i PBDNJ, Ndoka i PDK-së, Koka i PAA dhe Shehi i LZHK-së.