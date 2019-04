“Shyqyr që kam këtë emër”, Kejvina tregon sesi mund të quhej ndryshe

Ju sugjerojme

Ish-velina e Xingut, Kejvina Kthella ka ndarë me ndjekësit në “Instagram” një episod lidhur me historinë e emrit të saj. Teksa një prej tyre e ka pyetur se kush ja ka vendosur emrin, duke ia cilësuar këtë të fundit si tepër të bukur, Kejvina i është përgjigjur se fatmirësisht ka qenë tezja. Ajo ka zbuluar se për arsye besëtytnish, e ëma do t’ia kishte vendosur emrin Prena.

“Tezja ime. Shyqyr që ishte ajo, se mami im donte të ma vendoste emrin Prena, se kisha lindur të premten. Imagjino Prena te Xingu”,- ka treguar ajo. Kejvina, ndonëse ka pak kohë që është larguar nga “Xing me Ermalin”, duket se vijon ende ta identifikojë veten me emisionin në fjalë.

Etiketa: instagram