Si do të ishte renditja e Premier League pa përdorimin e VAR

Ju sugjerojme

Sistemi VAR është duke shkaktuar shumë polemika në ndeshjet e Premier League. Zërat kritikë kanë shkuar deri aty sa është këshilluar heqja e teknologjisë nga futbolli anglez.

VAR u fut këtë sezon në ligën angleze, ndërkohë që trajnerët, lojtarët dhe tifozët e klubeve janë ankuar vazhdimisht.









Nëse teknologjia nuk do të përdorej në ligën angleze në këtë sezon, tabela do të dukej më ndryshe. Disa skuadra do të kishin vende të ndryshme në renditje, ndërsa për disa të tjera. Liverpooli kryesues, pa sistemin VAR do të kishte 4 pikë më pak, 69 nga 73 që ka aktualisht. Ndërsa skuadrat e tjera, Manchester City do të kishte 4 pikë më shumë, Leicester City 4 pikë më pak, Chelsea 2 pikë më shumë dhe Tottenham 1 pikë më pak.

Etiketa: Premier League