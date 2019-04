Si e parashikoi Nostradamusi djegien e katedrales ‘Notre Dame’

Ju sugjerojme

‘…Zonja jonë do të qajë për të gjithë ne dhe do të shkëlqejë në distancë…Me ardhjen e pranverës një Kishë e të gjitha kohërave do të digjet për mëkatarët…’ thuhet të ketë parashikuar Nostradamus.

Këto ishin fjalët me të cilat u shoqëruan një pjesë e mirë e lajmeve në mediat botërore. Profeti francez thuhet të ketë përshkruar në një letër 500 vjet më parë mënyrën se si do të digjej një pjesë e mirë e Katedrales më të vizituar në Evropë. /MSN/

Etiketa: Katedralja