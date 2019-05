Si interpretohet ‘bomba’ e CDU/CSU për negociatat në median gjermane

Ju sugjerojme

Nënkryetari i grupit parlamentar të CDU/CSU në Gjermani, Johann Wadephul doli me një deklaratë të fortë sa i përket çështjes së hapjes së negociatave me Shqipërinë. Sipas deklaratës, Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht për nisjen e negociatave.

CDU/CSU thotë se vendimi për Shqipërinë duhet të shtyhet për në shtator, duke kërkuar dialog për zgjidhjen e krizës në Shqipëri, pa përjashtuar asnjë temë.

Deklarata e Wadephul ka gjetur hapësirë edhe në median gjermane. Reuters Deutschland shkruan se Unioni (CDU/CSU) është skeptik me Shqipërinë. Sipas shkrimit, për CDU/CSU është shqetësues fakti që Shqipëria nuk ka bërë përparim në luftën ndaj kriminalitetit.

“Ministrat e Jashtëm të BE do të flasin në qershor për hapjen e negociatave të pranimit. Veçanërisht Maqedonia e Veriut ka shanse të mira për shkak të zgjidhjes së mosmarrëveshjes së emrit me Greqinë”, shkruan Reuters.

Këtë mendim ndan edhe e përditshmja ‘Der Standard’ në edicionin gjerman. Aty thuhet se “Maqedonia e Veriut është i vetmi vend i shpresës në Ballkan”.

Kurse Sueddeutsche Zeitung, një gazetë e rëndësishme politike në Gjermani, thekson përpjekjet që po bën ministri për Europën në Gjermani, Michael Roth i socialdemokratëve të SPD, për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Por gazeta shkruan se duart e tij janë të lidhura për shkak të skepticizmit të CDU/CSU, veçanërisht për Shqipërinë.

Në shkrim theksohet fakti që nuk ka as kohë për të marrë një vendim në qershor për Shqipërinë, pasi Bundestagu do mblidhet vetëm 1 herë deri më 18 qershor, kur do mbahet samiti.

Nëse Gjermania bllokon Shqipërinë, shkruan gazeta, atëherë ajo do e linte Francën të paangazhuar, pasi presidenti i kësaj të fundit është shprehur kundër zgjerimit.

Kjo situatë, shkruan gazeta, po ndiqet me interes në SHBA, ku ekziston frika se Kina i ka shtrirë duart në Ballkanin Perëndimor.

LEXO EDHE:

Etiketa: deklarata