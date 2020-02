Si ka mundësi që vetëm Edi Rama nuk e di çfarë ndodh në vend?!

Ju sugjerojme



Nga Flamur Vezaj

Të gjithë miqtë e shokët të dolën kriminela e me probleme me ligjin ore qelibar, po si ka mundësi që vetëm: Ti nuk kishe dijeni për kanabizimin e vendit! Ti nuk e dije që kishe kriminelët në parlament! Ti nuk e dije që kryetaret e Bashkive i ke të dënuar! Ti nuk e dije që edhe ministri yt më i suksesshëm ishte rreshtuar me kushërinjtë duke i lehtësuar transportin e drogës!









Ti nuk e dije që edhe ministri tjetër i Brendshëm kishte vëllanë e dënuar për trafik droge! Ti nuk e dije që taksa në Rrugën e Kombit u bë nga ministria jote! Ti nuk e dije që shefat e policisë që janë në kërkim, punonin part-time në ngarkim-shkarkim të drogës! Ti nuk e dije që drejtorët e burgjeve punonin për të dënuarit që kishin brenda!

Ti nuk e dije që për lirimin e kriminelëve nga burgu ndihmuan drejtorët tuaj të burgjeve e shërbimit të provës! Ti nuk e dije se në zgjedhjet e 2013, 2015 e 2017 kriminelet mblidhnin vota për ty! Ti nuk e dije që në Dibër kishte kaq shumë çamë! Ti nuk e dije që policët e tu trembeshin para bandave të Elbasanit që drejtoheshin nga dhëndri i kryetarit tënd! Ti nuk e di se restorantet ku ulesh e drekon janë të kriminelëve!

Ti nuk e dije që deputetet e tu transportojnë e fshehin kriminelë në makinë! Ti nuk e dije se apartamentet e reja në Durrës e Tiranë janë ndërtuar duke mos plotësuar asnjë kriter ndërtimi! Ti nuk e dije se ekonomia të ka ikë për lesh se nuk merr vesh nga ajo! Ti nuk e dije që politika nuk duhet të futë hundët në gjyqësor e vendimmarrjen e tyre!

Ti nuk e dije që nuk duhet t’i marrësh gjyqtarët në telefon e t’i kërcënoje për lirimin nga burgu të atyre që nuk kishin lekë të paguanin drita! Ti nuk e dije se Shullazi etj., bënin fushatë për Partinë tënde, qoftë edhe duke i kërcënuar njerëzit! Ti nuk e dije që kriminelët janë bërë përmbarues në Shqipëri! Ti nuk e dije që nuk bëhet shteti me fushata! Ti të paktën, e di se çfarë ha, pi me gojë e me noçkë????!

Etiketa: Flamur Vezaj