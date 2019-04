‘Si kapen 1500 kg drogë kur në Shqipëri “nuk” mbillet asnjë rrënjë?’

Ju sugjerojme

Gent Strazirimi ka ironizuar Kryeministrin dhe ministrin e Brendshëm që kanë deklaruar se në Shqipëri nuk po mbillet më kanabis. Por fakti është se çdo ditë në brigjet italiane kapet drogë e nisur nga Shqipëria. Gjithashtu edhe në Greqi. Strazimiri thotë se trafikimi i drogës vazhdon në vend madje nën kujdesin e policisë.

Reagimi i plotë i ish-deputetit demokrat për rikthimin e trafikut të drogës me gomone drejt Italise:

1.500 kg drogë nën kujdesin e “bravo çunave” drejt Italisë, tani që “s’ka më asnjë rrënjë të mbjellur” …

Që të jesh në gjendje të grumbullosh 1.500 kg drogë, do të thotë që të kesh hapur “ndërmarrje grumbullimi” si në kohë të Kristaqit, me magazina, furnitorë, mercologë e deri tek punëtorë ngarkim-shkarkimi! Që ta transportosh pastaj deri në breg të detit, të duhet edhe një “ndërmarrje transporti” sado modeste, me dispeçeri dhe logjistikë…

E gjitha kjo, nën hundën e “Policia që duam”, asaj më të mirës në Evropë…

Pyetja është:

– sa “ndërmarrje grumbullimi” të tilla funksionojnë suksesplotë, në këtë Shqipërinë tonë të “arritjeve”?

Sado që të jenë, një gjë është e qartë si drita e diellit:

– të vetmit që janë në burg, janë 2 skafistët që kap italiani një ditë po, një ditë jo, një ditë ndoshta… asnjë “punëdhënës” nga ata që kapen duke folur me Gjushin a Damianin për zgjedhje!!!!!

